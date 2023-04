2:3 - Austria verspielt Sieg in Graz nach Fan-Schock

Seit 5 Spielen wartet die Austria auf einen Sieg in der Bundesliga. Gegen Sturm gingen die Veilchen zwar zwei Mal durch Torjäger Tabakovic in Führung, allerdings konnten die Grazer immer wieder zurückkommen und am Ende mit einem 3:2-Sieg Selbstvertrauen für das Cup-Finale am Sonntag tanken.