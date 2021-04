Die Super League ist weiterhin heftiger Kritik ausgesetzt: Ein Fan-Club von Admira Wacker setzt ein Zeichen und wütet gegen die "Fußballmörder".

Bei der Bundesliga-Partie Admira gegen Austria nutzen die Fans der Rot-Schwarzen die Chance, auf die Missstände im europäischen Spitzenfußball aufmerksam zu machen. Die Fans machen deutlich: Super League ohne uns! - Falls Perez und Agnelli doch noch Ersatz für die bereits ausgetretenen Klubs suchen. Ein gepflegtes "Fuck Super League!" ins Gesicht der beiden Super League Gründer. Klare Worte an Real-Boss Florentino Perez & Co., die den Top-Managern so gar nicht schmecken.

© Gepa ×

Der Fußball, wie man ihn im Burgenland kennt, leidet unter dem Mega-Projekt. Die Admira Fans erkennen die Problematik und prangern die "Fussballmörder" öffentlich an. Eine Stellungnahme seitens der Gründungsmitglieder lässt derzeit noch auf sich warten (Redaktionsschluss: 20 Uhr). Übrigens: Im Jahr 1979 nahm Admira das letzte Mal an der Endrunde des UEFA-Cups teil. Vor über 40 Jahren, 1973, kam es sogar zur Sensation gegen Inter Mailand. Damals bezwang die Admira das Super League Mitglied in der heimischen Festung mit 1:0.