Andreas Herzog neuer Trainer von Bundesligist Admira

Der FC Flyeralarm Admira verpflichtet Österreichs Rekord-Teamspieler Andreas Herzog als neuen Cheftrainer. Der 52-Jährige erhält einen langfristigen Vertrag.

Die Rückkehr zu den Wurzeln! Denn der spätere Legionär bei Werder Bremen und beim FC Bayern München hatte seine große Karriere im Nachwuchs der Admira begonnen - bereits sein Vater Anton „Burli“ Herzog war bei der Admira aktiv gewesen.

„Mit Andreas Herzog wollen wir der strategischen Neuorientierung der Admira eine klare Richtung geben. Der Fokus wird zukünftig in erster Linie auf Nachwuchs-Arbeit liegen. Dies liegt Andreas Herzog sehr am Herzen. Er selbst hat bei der Admira seine Profifußballkarriere gestartet, ist damit ein direktes Vorbild für viele im Team und deshalb genau der richtige Mann für diese Aufgabe“, erklärt Admira-Präsident Philip Thonhauser.

Herzog zeigt sich euphorisch: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei der Admira – der Verein, bei dem für mich alles begann. Der FC Flyeralarm Admira steht für exzellente Nachwuchsarbeit, genauso wie für Leidenschaft und Energie. Genauso wollen wir die spannende Aufgabe in Zukunft angehen: Mit Herz, Freude und Risikobereitschaft, nach vorne ausgerichtet mit dem Visier offen. Wir möchten in der neuen Saison unserem Namen alle Ehre machen und für ‚Alarm‘ in der Liga sorgen“.