Magath zieht sich bei der Admira zurück

Überraschung in der Südstadt - Sport-Boss Felix Magath zieht sich bei Abstiegskandidat Admira zurück.

Vor 13 Monaten kam Felix Magath mit großen Plänen nach Maria Enzersdorf. Ein Jahr legt er sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Als Grund nennt der 67-Jährige Deutsche, dass die Pläne in den Zeiten der Pandemie, mit der so nicht zu rechnen war, nicht umsetzbar sind. "Der Admira werde ich – wie auch zuletzt, unserer Situation geschuldet, aus der Ferne - weiterhin die Daumen drücken, wünsche für die Zukunft von Herzen nur das Beste und möchte mich für die vielen schönen Momente ganz herzlich bedanken", meint Magath in einer Aussendung.

»Quälix« bleibt weiter bei Flyeralarm

Als Leiter von "Flyeralarm Global Soccer" war er neben der Admira auch für die Würzburger Kickers zuständig, die derzeit ebenfalls im Abstiegskampf der zweiten deutschen Liga stecken. Auf diese Aufgabe will sich Magath, der auch persönlicher Berater von Flyeralarm-Gründer Thorsten Fischer ist, jetzt voll konzentrieren.