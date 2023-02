Altach will im Abstiegskampf ''den Bock umstoßen''

Nach drei Spielen ohne Tore und Punkte will der SCR Altach im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder zurück auf die Siegerstraße finden.

"Wir haben die Möglichkeit, den Bock umzustoßen. Darauf warten wir. Wir brauchen Erfolgserlebnisse", sagte Altach-Trainer Miroslav Klose. Am Sonntag (ab 14.30 Uhr im Sport24-Liveticker) empfangen die Vorarlberger die fünftplatzierte WSG Tirol, die vier Spiele vor der Punkteteilung ihren Platz in der Meistergruppe so gut wie fixieren kann.

Die Mannschaft von Thomas Silberberger hat einen komfortablen Polster von sechs Punkten auf die Konkurrenz unter dem Strich, das Duell im Ländle ist zumindest ein kleiner Matchball. "Die anderen spielen vor uns. Es kann sein, dass wir am Sonntag wissen, dass wir mit einem Sieg auf die Ziellinie kommen", erklärte der Coach. "Die Geschichte zeigt, dass 30 Punkte reichen." Die Wattener haben derzeit 27 Punkte auf dem Konto. Silberberger warnte aber gleichzeitig vor dem "extrem schweren" Restprogramm mit Partien gegen den LASK, bei Rapid sowie gegen Sturm und wäre auch mit einem Remis in Altach zufrieden.

In Vorarlberg erwartet Silberberger, der auf Leistungsträger Thomas Sabitzer (Jochbein-Operation) verzichten muss, jedenfalls "ein schwieriges Match". Der Papierform "sollte nicht allzu viel Beachtung" geschenkt werden. Auf der Gegenseite steht die Klose-Elf nach Niederlagen zum Frühjahrsauftakt gegen den LASK (0:1) und bei Rapid (0:3) unter Druck, der Vorsprung als Tabellen-Zehnter auf Schlusslicht Ried beträgt nur einen Punkt. "Wir haben versucht, die richtigen Schlüsse zu ziehen", blickte Ex-Weltmeister Klose auf das Spiel in Wien zurück.

Die Einstellung und "das Herz" seiner Mannschaft habe den Deutschen aber positiv gestimmt. "Wir müssen schauen, dass wir mit Überzeugung auf die Kiste gehen und in Führung gehen. Wir haben richtig Qualität in der Mannschaft, das sehen wir oft im Training", betonte Klose, der ein "hartes, kampfbetontes" Duell erwartet. Amir Abdijanovic gab sich indes kämpferisch. "Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und Wattens hat momentan viel mehr zu verlieren als wir", sagte der Altach-Stürmer.

Mögliche Aufstellungen 19. Bundesliga-Runde:



SCR Altach - WSG Tirol

Altach, Cashpoint Arena, 14.30 Uhr, SR Ebner

Altach: Jungdal - Nelson, Haudum, Edokpolor, Schreiner - Ju. Jurcec, Bähre, Jäger - Abdijanovic, Nuhiu, Balic

Es fehlt: Zwischenbrugger (verletzt)

WSG: F. Oswald - Rogelj, Bacher, Behounek, Schulz - Sulzbacher, Müller, Ogrinec, Blume - Forst, Prica

Es fehlt: Sabitzer (Jochbein)