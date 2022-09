Nach dem schwachen Saisonstart zieht der Sportdirektor des Tabellenletzten SCR Altach nun die Konsequenzen.

Werner Grabher, Sportdirektor in Altach, tritt zurück. Das gab der Verein am heutigen Donnerstag bekannt. Grabherr ist mit dem Wunsch zur Vertragsauflösung an den Verein herangetreten, der Verein entsprach dem Wunsch. Grabherr war seit dem Saisonstart 2021/2022 für die Vorarlberger als sportlicher Leiter tätig. Bis Mitte Oktober wird Grabherr in einer Übergangsphase die Geschicke noch leiten, danach wird er den Verein verlassen.

„Ich habe in den letzten Wochen für mich persönlich eine Grundsatzentscheidung für die Zukunft getroffen, die sich in den letzten Tagen verstärkt hat. Ich sehe den Zeitpunkt nun als richtig an, um auf der einen Seite für Klarheit und auf der anderen Seite wieder für Ruhe im Verein zu sorgen. Wir stehen erst am Anfang der Saison und die Mannschaft braucht nun die volle Unterstützung aller Beteiligten. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen und allen Mitarbeitern für die bisherige Unterstützung bedanken. Der SCR Altach ist und bleibt mein Verein," so Grabherr in einem Statement.

Altach war schwach in die aktuelle Spielzeit gestartet und rangiert nach vier Niederlagen in Folge auf dem letzten Platz, zudem gab es im Cup eine 0:3 Niederlage bei Zweitligisten Admira.