Aufsteiger BW Linz will gegen Altach Sieglosserie beenden

Zwei richtungsweisende Duell tragen der SCR Altach und Blau-Weiß Linz am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) in Altach und am Dienstag in Linz aus.

Die Vorarlberger können im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga am Samstag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) mit dem ersten Heimsieg im Jahr 2024 die drei Punkte zurückliegenden Oberösterreicher abschütteln. Der Aufsteiger, die fünf Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Austria Lustenau hat, will mit Punkten hingegen seine Lage verbessern. Oberösterreicher seit November ohne Sieg BW Linz ist seit dem Derbysieg gegen den LASK am 12. November in zwölf Spielen ohne Sieg. Nach der 1:2-Niederlage gegen WSG Tirol am vergangenen Wochenende wollen die Blau-Weißen im Ländle ein anderes Gesicht zeigen. "Es gilt eine Reaktion auf den wenig zufriedenstellenden Auftritt gegen Tirol zu zeigen. Es wird darum gehen, mehr zu laufen als der Gegner, die Zweikämpfe anzunehmen und den unbedingten Siegeswillen zu zeigen. Legen wir diese Grundtugenden nicht an den Tag, dann werden wir es schwer haben, zu gewinnen", sagte Trainer Gerald Scheiblehner. Die Linzer haben auch Herausforderungen außerhalb des Platzes. Der Abgang von Stammspieler Tobias Koch zu Austria Klagenfurt ist bereits fix, dazu laufen etliche weitere Verträge aus. "Wir haben einigen Spielern für unsere Verhältnisse wirklich gute Angebote vorgelegt, da warten wir auf Entscheidungen", sagte Sportdirektor Christoph Schösswendter, der sich zuversichtlich gibt. "Das Sport-Budget im Vergleich zum ersten Bundesliga-Jahr wird tendenziell leicht steigen. Unser Anspruch ist, dass die Qualität der Mannschaft höher ist als in der dieser Saison. Dabei vergessen wir sicher nicht darauf, dass wir in dieser Saison noch viele Hausaufgaben vor uns haben", erklärte er. Standfest: »Freut mich, dass alle wieder an Bord sind« Bei Altach kehren mit Kapitän Lukas Jäger, Atdhe Nuhiu, Manuel Prietl und Damian Maksimovic vier gesperrte Spieler zurück. "Wir haben einen guten Stamm gefunden, der unsere Mannschaft trägt. Es freut mich, dass alle wieder an Bord sind, es macht es schwierig für mich, auszuwählen", sagte Trainer Joachim Standfest. Standfest erwartet einen anders auftretenden Gegner als vergangenes Wochenende den äußerst defensiven Lokalrivalen aus Lustenau. "Linz wird versuchen, mehr am Spiel teilzunehmen als die Austria. Im Spielaufbau sind die Linzer nicht zu unterschätzen", erklärte er. Mögliche Aufstellung: Altach: Schützenauer - Ingolitsch, Reiner, Koller, Ouedraogo - Demaku, Jäger, Bähre - Gebauer, Nuhiu, Fadinger

BW Linz: Schmid - Strauss, Maranda, Pasic - Gölles, Briedl, Krainz, Pirkl - Mensah, Ronivaldo, Noß