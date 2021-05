Angelt Rapid nach einem ÖFB-Legionär?

Landet Rapid mit einem ehemaligen ÖFB-Teamspieler einen Transfer-Coup?

Beim SK Rapid könnte es im Sommer zu einer Veränderung in der Defensive kommen. Der Vertrag des etatmäßigen Innenverteidigers Matteo Barac läuft aus, in Hütteldorf scheint es so, als würde man nicht darauf pochen mit dem Kroaten zu verlängern.

Der Abwehrspieler wurde 2018 von NK Osijek geholt. Seitdem kam Barac in 79 Pflichtspielen für den SCR zum Einsatz.

Rapid soll indes bereits einen Ersatzmann im Auge haben. Laut dem Fußball-Experten und Blogger Peter Linden soll Sportchef Zoran Barisic Kontakt mit Kevin Wimmer aufgenommen haben.

Ex-LASK-Profi viel herumgekommen

Der ÖFB-Legionär weilt derzeit beim Karlsruher SC, ist von Stoke City in die zweite deutsche Bundesliga verliehen. Der Vertrag auf der Insel läuft noch bis Sommer 2022. Der ehemalige österreichische Teamspieler (9 Länderspiele) spielte zuletzt für den LASK in Österreich ehe er seine Karriere im Ausland mit Stationen bei Köln, Tottenham Stoke, Hannover, Royal Mouscron und dem KSC fortsetzte.

Der Oberösterreicher kann sowohl in der Abwehrzentrale als auch als Linksverteidiger eingesetzt werden. In Deutschland spielte sich Wimmer zuletzt in die Stammelf.