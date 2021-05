Rapid nimmt Vizetitel ins Visier

Mit einem Sieg kann Rapid die Grazer am Sonntag aus dem Rennen um Platz 2 werfen.

Der Traum vom ersten Meistertitel seit 2008 ist für Rapid spätestens seit Mittwoch einmal mehr geplatzt. Gegen Salzburg ging mit 0:2 bereits das vierte Duell in Folge verloren - gleichzeitig das Meisterstück zum achten Serientitel für die Bullen.

In den verbleibenden zwei Runden geht es jetzt noch um das Trostpflaster: Platz 2 und den Vizemeister. Ein richtiger Titel ist das zwar nicht, bringt aber immerhin einen Startplatz in der Champions-League-Qualifikation mit sich. "Die Leistung stimmt mich sehr positiv, dass wir dieses Ziel erreichen", sagte Trainer Didi Kühbauer nach der Salzburg-Pleite.

Kühbauer: "Nicht mit Badeschlapfen spielen"

Allerdings: Sturm und der LASK sind mit je drei Punkten Rückstand ebenfalls noch im Rennen. Am Sonntag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) kann Rapid mit einem Sieg im direkten Duell die Grazer ausschalten, ehe es am letzten Spieltag gegen die Linzer geht. "Wir sind in einer sehr guten Position, aber es bedeutet nicht, dass wir mit Badeschlapfen spielen können", warnt Kühbauer.

Ilzer: "Top 3 wäre super Ergebnis für uns"

Und die Grazer? Coach Christian Ilzer bleibt gelassen: "Wenn wir Top 3 wären, das wäre ein super Ergebnis für uns." Wenn da nicht der punktegleiche LASK wäre, der die Grazer noch auf Rang vier verdrängen könnte ...