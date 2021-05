Die Austria verspielte die Chance auf das Heimrecht im Europacup-Play-off-Duell gegen Hartberg. Coach Peter Stöger sah mangelnden Einsatz bei seinem Team.

Die Wiener Austria hat den Sieg der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga in der letzten Runde noch verspielt. Die Truppe von Coach Peter Stöger lag am Freitagabend bei der SV Ried zwar mit 2:0 in Front, ging am Ende aufgrund von Last-Minute-Gegentoren aber noch als 2:3-Verlierer vom Platz, weshalb der TSV Hartberg noch um drei Punkte vorbei auf Rang eins ziehen konnte.

Bei Austria-Coach fehlte nach dem Tiefschlag in Ried das Verständnis, gerade die Einwechselspieler bekommen von ihrem Trainer ordentlich Fett ab: "Am Ende ist es natürlich wahnsinnig enttäuschend. Vieles, was wir uns ausgedacht haben, hat lange funktioniert. Zu Beginn habe ich Spieler gebracht, die etwas Praxis brauchen, nach dem 2:0 die Jungs, die im Rhythmus sind - und die verscheißen uns die Partie."

Chance auf Heimrecht verspielt

Auch mangelnden Einsatz beklagte der scheidende Cheftrainer der Veilchen: "Wir wussten, dass Ried im Umschaltspiel gut ist, und dann rennen wir in drei Konter. Wir haben gesehen, dass wir Probleme haben, wenn wir nicht ans Limit gehen."

Die Chance auf das Heimrecht im Europacup-Play-off gegen Hartberg ist dahin. Stöger hätte sich über ein Heimspiel in der Generali-Arena gefreut. Der Frust war ihm deutlich anzuhören: "Wir haben die Chance auf ein Heimspiel vor Zuschauern leichtfertig vergeben. Wir hätten den Fans wirklich gerne die Möglichkeit gegeben ins Stadion zu kommen, die so treu zum Verein stehen. Das kotzt mich wirklich an!"