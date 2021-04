Austria vor Schicksalsspiel bei Admira

Die Austria kann am Samstag (17 Uhr) bei der Admira auf eine starke Bilanz bauen.

Abstiegssorgen oder Kampf um das Play-off? Für die Austria steht am Samstag (ab 17 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) bei der Admira eine richtungsweisende Partie auf dem Programm. Mit einem Sieg könnten die Veilchen den Vorsprung auf den derzeit Vorletzten auf neun Punkte ausbauen. Patzt Hartberg in Altach kann man die Spitze der Qualigruppe übernehmen.

Nach dem 2:2 zuletzt gegen Ried muss aber eine Steigerung her. "Das Ergebnis ist eigentlich enttäuschend, aber es ist glücklich, wenn man das Tor am Ende macht", sagte Coach Stöger. Ein Djuricin-Treffer rettete erst in der 91. Minute den Punkt.

Admira tankte mit 1:0 neues Selbstvertrauen

Die Admira gab mit einem 1:0 gegen Altach die rote Laterne ab. "Ich freue mich sehr für die Jungs, die sich auch für die sehr ordentlichen Leistungen der letzten Spiele belohnt haben", strahlte Trainer Buric. Er stellte aber auch klar: "Wir bleiben am Boden, wissen, wo wir stehen. Jetzt wartet die Austria zweimal und damit eine sehr gute Mannschaft."

Austria gegen Admira neun Spiele unbesiegt Schon am Dienstag kommt es erneut zum Duell, da gastieren die Admiraner in Favoriten. Die Austria kann im Doppel auf eine starke Bilanz bauen. In den vergangenen neun Aufeinandertreffen mit der Admira blieb man ungeschlagen. Im letzten feierten die Veilchen eine 4:0-Gala. "Ich denke, dass wir ein gutes Spiel machen können", sagte Mittelfeldspieler Martel. Madl legt nach: "Es wird Zeit, dass wir uns wieder mit einem Sieg belohnen."