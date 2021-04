St. Pölten will aus dem Keller

St. Pölten will am Samstag (17 Uhr) bei Aufsteiger Ried auf die Siegerstraße zurück.

"Wir hätten genug Möglichkeiten gehabt, das zu verhindern, aber es geht weiter", sagte St.-Pölten-Coach Zellhofer. Das 0:0 gegen Hartberg war das achte Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Damit rutschten die Niederösterreicher auf den letzten Platz ab. Das soll sich schon am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) wieder ändern.

Trainer Andreas Heraf betonte zuletzt der SKN sei "nicht so schlecht, wie er gemacht wird". "Darum ist für mich ganz klar, dass wir auf der Hut sein müssen. Wenn du sie unterschätzt, nimmt das ein böses Ende". St. Pöltens Sport-Vorstand Thomas Nentwich forderte von seiner Truppe Zählbares: "Wir müssen die Punkte mitnehmen, weil wir sie brauchen, und dann zuhause nachlegen." Ebenso hoffte Trainer Georg Zellhofer, einst auch in Ried an der Seitenlinie tätig, auf den ersten Sieg nach acht Spielen mit nur zwei Punkten: "Da können wir viel gutmachen."

St. Pölten hat einen Sieg in Ried eingeplant. Bitter nur: Die Oberösterreicher sind gut in Form, blieben beim 2:2 gegen die Austria auch das vierte Spiel unter Trainer Heraf unbesiegt. "Es ist wichtig, dass wir uns im Abstiegskampf ein bisschen Luft verschafft haben", sagte der Trainer. Und: "Es wäre ein Dreier drin gewesen." Das letzte direkte Duell mit St. Pölten endete 1:1.