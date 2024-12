Alarm: Austria droht im Winter der Star-Ausverkauf

FK Austria Wien ist die Mannschaft der Stunde in Österreich. Doch ausgerechnet in die Euphorie mischen sich Ängste um einen Ausverkauf der Spieler.

In Wien-Favoriten hängt der Himmel voller violetter Geigen. Der 3:0-Sieg über Altach zum Herbst-Abschluss am Sonntag lässt die Austria nur drei Punkte hinter Sturm Graz auf Platz zwei überwintern, zum ersten Mal seit der Saison 1990/91 feierte man acht Ligasiege in Folge. Im Moment des unerwarteten Erfolgs erinnerte Coach Stephan Helm: "Wir haben noch nichts gewonnen."

Beeindruckende Serie

So oder so hat er mit seiner Mannschaft Kritiker eines Besseren belehrt. Nach einer überschaubaren Erfolgsbilanz von zwei Siegen, drei Remis und drei Niederlagen in den ersten acht Runden drehten die Veilchen ab 5. Oktober ordentlich auf und gingen seitdem achtmal als Gewinner vom Platz - neunmal, wenn man auch den Cup hinzuzählt. Die Torbilanz von 16:3 in der Acht-Spiele-Spanne liest sich nicht minder beeindruckend. "Wir verteidigen einfach gut", sagte Kreativmotor Dominik Fitz.

Zehn Stars sind im Sommer ablösefrei zu haben

Dass es ausgerechnet jetzt in die Winterpause geht, behagt den Spielern nicht unbedingt. "Nach so einer Serie gefällt uns das gar nicht gut. Aber wir gehen mit einem super Gefühl in den Urlaub", betonte Fitz. Nach dem Trainingsbeginn am 4. Jänner wartet mit dem Sturm-Doppel in Cup und Liga (1. bzw. 8. Februar) und den folgenden Partien gegen Rapid und Salzburg eine echte "Packung" auf den FAK. Die Frage ist dann freilich wer bei den Violetten noch auf dem Platz stehen wird. Denn klar ist: Zehn Spielverträge laufen im Juni 2025 aus. Darunter auch jene von Andreas Gruber, Nik Prelec, Maurice Malone, Marvin Potzmann, Muki Huskovic und Victor Perez-Lindelöf. Will die Austria noch eine Ablöse für die Spiele kassieren, muss ein Verkauf im Winter her.