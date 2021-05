Austria im Spitzenspiel gegen Hartberg

Die Austria empfängt im Spitzenspiel der Qualigruppe heute (20.30 Uhr) Hartberg.

"Alles in allem war es über 90 Minuten zu wenig" - nach der bitteren 1:2-Pleite bei Altach am Samstag ärgerte sich Austria-Coach Jochen Fallmann. Er war an der Seitenlinie für den mit Corona infizierten Peter Stöger eingesprungen. Bereits heute könnte er ihn abermals ersetzen. Mit dem Duell gegen Hartberg wartet ein wahres Endspiel für die Veilchen (Ab 20:30 HIER im Sport24-LIVE-Ticker). "Es gilt, vor allem gegenüber der ersten Halbzeit, ein anderes Gesicht zu zeigen und die drei Punkte in Favoriten zu lassen", so Fallmann.

Vor direktem Duell fehlen drei Punkte auf Hartberg

Vor dem Heimspiel gegen den derzeitigen Leader der Qualigruppe beträgt der Rückstand der zweitplatzierten Austria drei Punkte. Inklusive heute sind noch drei Runden zu spielen bzw. neun Punkte zu vergeben. Heißt: Um sich Platz eins und damit einen Heimvorteil im Play-off-Duell um den Europacup zu sichern, gilt es einen Sieg einzufahren. Eine mögliche Erfolgs-Taktik: Hartberg mit defensivem Fußball zu zermürben. Die Steirer kamen gegen tief stehende Rieder am Wochenende nur zu einem 1:1 - das dritte Remis in den letzten vier Spielen. "Es ist ganz einfach so, gegen so tief stehende Gegner ist es für uns ein Thema", erklärte Hartberg-Coach Markus Schopp. Dass sich gegen seine Mannschaft viele Teams auf das konzentrierte Verteidigen verlegen, "ist schon eine Entwicklung, die wir uns erarbeitet haben, wo wir aber noch bessere Lösungen brauchen", führte er weiter aus.