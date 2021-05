Die Chance von einer Teilnahme am Europacup lebt! Mit dem 3:0 gegen Hartberg zieht die Austria ins Play-off-Finale ein.

Drei Tage nachdem sie das Heimrecht fürs Alles-oder-Nichts-Spiel mit einer Pleite in der letzten Qualigruppen-Runde „verschenkten“, zeigten sich die Veilchen deutlich giftiger. Bei ihnen standen - wie auch bei Hartberg - acht neue Kickern in der Startelf. Einer davon, Martel, sorgte gleich für Gefahr. Sein Abschluss ging knapp neben das Tor. Generell dominierte die Austria das Geschehen. Bei einem Schuss von Wimmer verhinderte nur Hartberg-Goalie Swete den Führungstreffer für die Wiener – Glanzparade (16.)!

Nach Wimmer-Treffer lässt Fitz Traumtor folgen



Nach einer ersten guten Chance für die Hartberger Heimelf (Kainz/29.), spielte die Austria dann endgültig Powerplay. Djuricin der schon dreimal knapp gescheitert war (27., 32., 33.), legte mustergültig quer zu Wimmer und der sorgte für das hochverdiente 1:0 (35.). Eine unglaubliche Szene dann in Hälfte zwei: Aus vollem Lauf zog Fitz aus 40 Metern ab und überhob den machtlosen Goalie Swete – Traumtor zum 2:0 (51.).

Beide Mannschaften duellierten sich nun mit offenem Visier. Djuricin scheiterte ein weiteres Mal an Swete (53.) und auch Wimmer fand aus fünf Metern seinen Meister am starken Schlussmann (66.). Auf der Gegenseite ließ Hartberg durch Tadic (68.) und Rep (74.) Topchancen aus. Schließlich sorgte Pichler nach einer zuvor kläglich vergebenen Möglichkeit (75.) für den 3:0-Endstand (78.). Er tanzte dabei die halbe Verteidigung aus. Am Schluss blieb Hartberg noch ein Hand-Elfmeter (85.) und ein wohl gültiges Tor verwehrt (90.+4).

Finale gegen WAC: Hinspiel am Donnerstag

Nun wartet für die Mannschaft von Peter Stöger noch der WAC als letzte Hürde vor der Qualifikation für die neue European-Conference-League. Das Hinspiel bestreitet die Austria am Donnerstag vor Heimpublikum, das Rückspiel steigt am Sonntag in Wolfsberg.