Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Austria Wien
fk austria
© Gepa

Duell auf Augenhöhe

Austria will gegen WAC Jubiläumssieg für Prohaska

08.08.25, 15:09
Teilen

Austria Wien will zum Heimauftakt gegen den WAC den 70. Geburtstag von Vereinslegende Herbert Prohaska mit einem Sieg krönen.

Nach vier Auswärtsspielen in Serie empfängt die Austria am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Livescore) den Wolfsberger AC. Trainer Stephan Helm will seinem Ehrengast Prohaska mit einer starken Leistung gratulieren. „Natürlich wäre alles perfekt, wenn wir das am Sonntag mit einer entsprechenden Leistung würdigen können“, sagte Helm.

Fragezeichen hinter Dragovic

Die Wiener kehrten mit einem 3:4 aus Ostrava zurück, dazu laboriert Abwehrchef Aleksandar Dragovic an einer Oberschenkelblessur. „Beim Drago müssen wir abwarten. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm ist“, erklärte Helm. Defensiv sieht er die Struktur intakt, fordert aber mehr individuelle Konsequenz.

Eggestein vor Heimdebüt

„Ich freue mich auf das erste Heimspiel meinerseits“, sagte Neuzugang Johannes Eggestein. Die Austria erwartet ein Spiel auf Augenhöhe, zuletzt blieb der WAC in fünf Ligaduellen sieglos gegen die Favoritner. Nach dem 0:2 zum Auftakt gegen Altach zeigte die Kühbauer-Elf beim 0:0 in Saloniki eine klare Reaktion.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden