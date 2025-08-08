Austria will gegen WAC Jubiläumssieg für Prohaska

Austria Wien will zum Heimauftakt gegen den WAC den 70. Geburtstag von Vereinslegende Herbert Prohaska mit einem Sieg krönen.

Nach vier Auswärtsspielen in Serie empfängt die Austria am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Livescore) den Wolfsberger AC. Trainer Stephan Helm will seinem Ehrengast Prohaska mit einer starken Leistung gratulieren. „Natürlich wäre alles perfekt, wenn wir das am Sonntag mit einer entsprechenden Leistung würdigen können“, sagte Helm.

Fragezeichen hinter Dragovic

Die Wiener kehrten mit einem 3:4 aus Ostrava zurück, dazu laboriert Abwehrchef Aleksandar Dragovic an einer Oberschenkelblessur. „Beim Drago müssen wir abwarten. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm ist“, erklärte Helm. Defensiv sieht er die Struktur intakt, fordert aber mehr individuelle Konsequenz.

Eggestein vor Heimdebüt

„Ich freue mich auf das erste Heimspiel meinerseits“, sagte Neuzugang Johannes Eggestein. Die Austria erwartet ein Spiel auf Augenhöhe, zuletzt blieb der WAC in fünf Ligaduellen sieglos gegen die Favoritner. Nach dem 0:2 zum Auftakt gegen Altach zeigte die Kühbauer-Elf beim 0:0 in Saloniki eine klare Reaktion.