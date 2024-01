Austrias Wimmer lobt seine Veilchen

Zehn Tage Trainingslager im sonnigen Malta sind vorüber, am Donnerstag kehrten die Violetten in die Heimat zurück.

Nach der letzten Trainingseinheit bekommen die Spieler ein freies Wochenende zurecht, wie Trainer Michael Wimmer (43) findet: "Das hat sich die Mannschaft auch verdient, sie hatten im Trainingslager keinen freien Tag. Ich habe hier eine Mannschaft erlebt, die in jeder Einheit lernwillig und an ihre Leistungsgrenzen gegangen ist. Wir haben in Malta sehr gute Bedingungen vorgefunden, die ganze Infrastruktur von Trainingsplätzen bis zum Hotel waren top."

Von den insgesamt drei Testspielen der "Veilchen" in Valletta, ging kein kein einziges davon verloren.

Jungstars machen Hoffnung

Für den Deutschen gibt es viel Positives zu berichten, vor allem die Youngstars der Violetten machen dem Coach Hoffnung auf mehr, wie er selbst sagt: "Ich habe sehr viel Positives festgestellt. Auch der Fitnesszustand der Spieler ist richtig gut. Positiv ist auch, dass einie junge Spieler den nächsten Schritt gemacht haben, Romeo Vucic ist im Trainingslager zum Beispiel richtig aufgeblüht und kann jetzt an der Startelf anklopfen. Auch Muharem Huskovic hat so performt, wie wir und das erwarten. Auch Pazourek hat den nächsten Schritt gemacht."

Ziel Meistergruppe - "Müssen außergewöhlich performen"

Nach dem Cup-Schlager gegen Sturm Graz zum Frühjahresstart am 2. Februar geht es für das Team aus Favoriten in den fünf verbleibenden Partien des Grunddurchgangs um alles. Das Ziel ist klar, die Meistergruppe. Doch dafür wird der Austria viel abverlangt werden.

Das weiß Michael Wimmer: "Ich rechne damit, dass wir 33 Punkte brauchen werden, um noch in die Top sechs zu kommen:"