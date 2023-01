Jetzt fix: Wimmer neuer Austria-Trainer

Die Austria hat einen Nachfolger für Manfred Schmid gefunden.

Wien. Die Austria hat einen neuen Trainer gefunden und wird ihn morgen (11 Uhr) im Zuge einer Pressekonferenz offiziell vorstellen. Gerade rechtzeitig, denn morgen (15 Uhr) findet auch gleich das erste Mannschaftstraining statt. Wer wird der Nachfolger von Manfred Schmid, der am 5. Dezember seinen Posten räumen musste? Es ist Michael Wimmer.

"Bereit, dauerhaft als Cheftrainer zu arbeiten"

So kam die Austria auf den 42-jährigen Deutschen: Über die Agentur SEG (Sports Entertainment Group), die auch Pep Guardiola und Erik ten Hag managen, knöpfte die Austria-Bosse den Erstkontakt. Wimmer stand zuletzt beim VfB Stuttgart an der Seitenlinie, übernahm im Herbst. Kurios: Ausgerechnet am 5. Dezember einigte er sich mit dem deutschen Bundesligisten auf eine einvernehmliche Trennung. „Für mich ist jetzt der Moment gekommen, den nächsten Schritt zu gehen und eine neue Herausforderung anzunehmen. Es waren ereignis- und lehrreiche Jahre beim VfB, nach denen ich mich nun bereit fühle, dauerhaft als Cheftrainer zu arbeiten“, kündigte er damals schon an. Diese Chance bekommt er nun bei der Austria.

Star-Coach Hütter war nur eine Zeitungsente

Die Trainer-Suche lief am Verteilerkreis länger als von den Verantwortlichen erhofft. Unter anderem fielen Namen wie Valerien Ismael, Sebastian Hoeneß und auch Adi Hütter, der aber nur eine Zeitungsente war.