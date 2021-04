Monschein flüchtet ablösefrei zum LASK

Das violette Chaos wird immer dramatischer, nun ergreifen auch die Stars die Flucht. ÖFB-Stürmer Christoph Monschein steht vor einem Wechsel zum LASK, Sturm Graz schnappt sich Manprit Sarkaria.

Millionenschulden, Stöger-Aus, Lizenzverweigerung in erster Instanz – die Austria steht in Trümmern. Dazu laufen im Sommer 13 Spielerverträge aus. Angesichts der prekären Lage bahnt sich ein Exodus an: Wie ÖSTERREICH erfuhr, wechselt Stürmer Christoph Monschein zum LASK. Ein echter Transfer-Coup für die Linzer: Der einfache ÖFB-Teamspieler war im Herbst noch bester Torschütze der Wiener, hält derzeit bei sieben Saisontreffern. In der Vorsaison waren im 20 Treffer gelungen.

Schon Mitte Februar berichtete ÖSTERREICH/oe24 über das LASK-Interesse an Monschein. Nun ist das Gerücht wahr geworden!

Doppelt bitter für die Austria: Weil der Vertrag des 28-Jährigen im Juni ausläuft, erhalten die Violetten für den 1,2-Millionen-Euro-Mann keinen Cent!

Sarkaria zieht es nach Graz

Es wird nicht der einzige namhafte Abgang aus Favoriten bleiben. Sportchef und Trainer Peter Stöger hatte nach der jüngsten 0:1-Pleite gegen Hartberg sein Aus angekündigt und für einen Paukenschlag gesorgt. Der ablösefreie Wechsel von Angreifer Manprit Sarkaria (24) zu Liga-Rivale Sturm Graz ist ebenfalls bereits offiziell, er unterschreibt bis 2024. Mit dem Monschein-Abgang trifft die Veilchen nun der nächste Tiefschlag.

Pentz könnte Geld in Klubkasse spülen

Unter anderem laufen auch die Verträge von Kapitän Alexander Grünwald und Verteidiger Michael Madl aus. Tormann Patrick Pentz ist zwar noch bis Juni 2022 gebunden, wird aber ebenfalls nicht zu halten sein. Immerhin: Für ihren wertvollsten Kicker im Kader könnte die Austria 2,5 Millionen Euro verlangen. Doch auch das wäre angesichts des Schuldenbergs von 78 Millionen Euro nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ...