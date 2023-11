Paukenschlag: Austria-Coach verhandelt mit deutschen Kult-Klub

Wie der kicker berichtet, soll Michael Wimmer mit dem 1. FC Kaiserslautern Gespräche führen.

Verliert die Wiener Austria ihren Erfolgstrainer? Michael Wimmer soll ganz oben auf der Wunschliste vom 1. FC Kaiserslautern stehen. Das berichtet der gut informierte kicker. Wimmer ist seit dem 3. Jänner Trainer bei der Austria, folgte damals Manfred Schmid nach.

Wimmer: Zurück nach Deutschland?

Beim Kultklub soll Wimmer die Nachfolge von Dirk Schuster antreten. Die "Roten Teufel" trennte sich am Donnerstag-Vormittag von Schuster und seinem Trainergespann. Der 1.FCK liegt aktuell auf dem 11. Tabellenrang in der 2. deutschen Bundesliga. Für Wimmer wäre es eine Rückkehr in seine Heimat: Beim VfB Stuttgart war er sieben Spiele lang als Interimstrainer den Wechsel von Pellegrino Matarazzo zu Bruno Labbadia und holte dabei immerhin vier Siege (1 x im Cup). Davor war der als Aktiver nur unterklassig kickende Wimmer als Co-Trainer in Stuttgart bzw. beim FC Augsburg tätig.

Austria-Schulden sind gestiegen

Für die Austria wäre es der nächste Nackenschlag. Anfang der Woche wurde das negative Jahresergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 mit 6,85 Millionen Euro bekannt. Die Verbindlichkeiten des Clubs stehen aktuell bei 66,73 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs der Schuldenberg damit um knapp zwei Mio. Euro an.