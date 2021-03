Rapid: Schobesberger steht vor Comeback

Nach 16-monatiger Pause steht Philipp Schobesberger bei Rapid vor einem Comeback - vorerst aber bei Rapid II.

In Sachen Personalien gibt es in Hütteldorf gute Neuigkeiten. Philipp Schobesberger kehrt nach seinem Kreuzbandriss auf den Platz zurück. Der Flügelflitzer dürfte am Samstag in der 2. Liga im Spiel zwischen Rapid II und dem FAC zum Einsatz kommen.

"Der Schobi wird höchstwahrscheinlich bei unserem Zweierteam sein Comeback geben", sagt Kühbauer. "Wir wollen nichts überstürzen, aber wenn sich Schobi sicher ist, soll er wieder ein Match auf Profi-Ebene machen". Die endgültige Entscheidung werde nach dem Abschlusstraining fallen.

© GEPA

Außerdem wird Mario Sonnleitner und Taxiarchis Fountas für Kühbauer wieder zur Verfügung stehen.

"Bei mir wird nie ein Spieler weiterspielen, wenn er ein Problem hat. Wir unterschätzen das keineswegs. Wenn der Arzt sagt, ein Spieler muss raus, dann geht er raus. Da wird der Arzt immer über dem Trainer stehen", betont Kühbauer noch einmal in Anspielung auf die angebliche Meinungsverschiedenheit mit Klub-Arzt Thomas Balzer.