× Böller-Wurf bei Wiener Derby: Ordner verletzt

2:4 - Klagenfurt trotz Pleite in der Meistergruppe Austria Klagenfurt hat trotz einer Niederlage bei Austria Lustenau den Sprung in die Meistergruppe der Bundesliga geschafft. Die Mannschaft von Trainer Peter Pacult musste sich am Sonntag nach 86-minütiger Unterzahl im Ländle in einer packenden Partie mit 2:4 (1:2) beim Aufsteiger geschlagen geben.