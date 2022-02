Bullen bereit für Mega-Auftakt

Nach dem letzten Test freut sich Meister Salzburg auf drei Kracher zum Start.

Serienmeister Salzburg hat eine turbulente Vorbereitung hinter sich. Zur Erinnerung: Beim Trainingsauftakt wurden sechs Spieler positiv auf Corona getestet, weswegen das Teamcamp im Marbella abgesagt werden musste. Die Testspiele fanden alle in der Heimat statt. Nach dem 6:0 gegen Amstetten, dem 3:1 gegen Ried und dem 1:2 gegen die Admira setzte sich der Bundesliga-Tabellenführer im letzten Test 3:0 gegen Lafnitz durch. "Die Jungs haben es nach einer harten Vorbereitung gut gemacht. Jetzt können sie sich ein bisschen erholen und dann geht es mit vollem Fokus gegen den LASK", so Trainer Matthias Jaissle. Das Duell mit den Linzern im Cup-Viertelfinale am Sonntag ist nur einer von drei absoluten Krachern zum Start ins Frühjahr.

»Spiele gegen Bayern absolute Highlights«

Am 11. Februar eröffnen die Salzburger auswärts gegen Rapid die Liga, am 15. wartet das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel zu Hause gegen die Bayern. "Zu den Partien gegen die Bayern muss man gar nicht viel sagen, das sind absolute Highlights. Für unser junges Team ist das eine fantastische Möglichkeit, sich mit der vielleicht besten Mannschaft der Welt zu messen. Und das in einem Champions-League-Achtelfinale. Davon träumt jeder Fußballer, besser geht es doch nicht", sagte Jaissle zu oe24.

Seine Saisonziele mit den Bullen? "Wir wollen die Meisterschaft und möglichst auch den Cup gewinnen, auch wenn wir wissen, dass es nicht einfach wird. In der Champions League wollen wir weiterhin mutig und frech auftreten und versuchen, unsere Art von Fußball auf den Platz zu bringen."