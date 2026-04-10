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Blau-Weiss WSG Tirol
© Gepa

Hexenkessel in Linz

Blau-Weiß fordert die WSG Tirol im Keller-Showdown

10.04.26, 18:30
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Für Blau-Weiß Linz wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Im Heimspiel gegen die WSG Tirol steht das Schlusslicht unter enormem Druck und braucht dringend Punkte für das Wunder Klassenerhalt.

Im Linzer Donaupark brennt am Samstag (19:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) die Luft. Schlusslicht Blau-Weiß Linz empfängt die WSG Tirol und Trainer Michael Köllner fordert unmissverständlich drei Punkte. Nach der knappen 1:2-Niederlage beim GAK müssen die Linzer nun zu Hause liefern. Köllner hofft darauf, das Stadion in einen Hexenkessel zu verwandeln, wie es schon beim 3:2-Erfolg gegen Ried gelungen war.

Tiroler Außenseiter mit großem Herz

Die Gäste aus Wattens reisen mit einem 3:1-Sieg gegen den WAC im Rücken an. Trotz des Erfolgs stapelt Coach Philipp Semlic tief und sieht sein Team in der Außenseiterrolle. Er verweist auf den doppelt so hohen Personalaufwand der Linzer. Dennoch will die WSG alles auf dem Platz lassen, um den Vorsprung auf das Tabellenende weiter auszubauen. Das Thema Stadionneubau in Wattens macht den Klassenerhalt für die Tiroler zur Pflicht.

Alles oder nichts im Abstiegskampf

Blau-Weiß Linz gehen die Möglichkeiten zum Punkten aus. Köllner setzt voll auf die Unterstützung der Fans, um das Feuer auf dem Platz zu entfachen. Die WSG Tirol liegt derzeit nur zwei Punkte hinter Leader Ried, doch der Blick geht nach unten. Für beide Teams steht extrem viel auf dem Spiel: Linz kämpft gegen den drohenden Abstieg, während Tirol mit einem Sieg den Klassenerhalt fast perfekt machen könnte.

Mögliche Aufstellungen:

Blau-Weiß Linz – WSG Tirol

  • Anpfiff: 19.30 Uhr
  • Stadion: Hofmann Personal Stadion, Linz
  • Schiedsrichter: Talic

Ergebnisse 2025/26:

  • 0:2 (a)
  • 2:3 (h)

Blau-Weiß Linz: Mantl - Pasic, Maranda, Varesi-Strauss - Reiter, Briedl, Cvetko, Bumberger - S. Seidl, Weissman, Maier

Es fehlen: Anderson (Knie), Goiginger (verletzt)

Fraglich: Wähling (krank)

WSG Tirol: Stejskal - Boras, Lawrence, Kubatta - Naschberger, Taferner, Müller, Böckle - Wels, Ola-Adebomi, Baden Frederiksen

Es fehlen: Butler (Knie)

Live auf Sky Sport Austria.

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