BW-Linz-Coach Scheiblehner wechselt in die Schweiz

Paukenschlag! Trainer Gerald Scheiblehner verlässt BW-Linz und wechselt in die Schweiz zu Grashoppers Zürich

Der Fußball-Bundesligaclub Blau-Weiß Linz muss sich einen neuen Trainer suchen. Gerald Scheiblehner verlässt den Sechsten der abgelaufenen Meisterschaft. Der 48-Jährige wechselt ins Ausland, laut Schweizer Medienberichten wird er bei den Grasshoppers in Zürich tätig werden. Unter Scheiblehner hatte BW den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Co-Trainer Andreas Gahleitner wird nun interimsweise übernehmen, wie der Verein am Montag bekannt gab.

"Nach vier sehr erfolgreichen Jahren bei meinem Herzensverein ist für mich nun der richtige Zeitpunkt gekommen, den Schritt ins Ausland zu wagen. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und verlasse den Verein mit einem sehr guten Gefühl", sagte Scheiblehner, der "eine funktionierende, charakterstarke Mannschaft und ein hoch engagiertes Trainerteam, das den Weg erfolgreich weitergehen wird" übergibt.

Vereinsspitze wurde am Sonntag über Abgang informiert

Wie Linz-Geschäftsführer Christoph Peschek erklärte, habe ihn Scheiblehner am Sonntagabend über seinen Abgang informiert. "Gemeinsam haben wir unvergessliche Momente erlebt. Wir bedauern seinen Abgang sehr, wenngleich wir natürlich Verständnis für seinen großen Traum haben, im Ausland als Cheftrainer zu arbeiten. Gerald hat in den letzten Jahren immer alles für den Klub gegeben, und ich wünsche ihm alles Gute für seine weitere Laufbahn als Trainer."

Die gemeinsame Arbeit sei immer ehrlich, professionell und respektvoll gewesen, erklärte Sportdirektor Christoph Schößwendter. "Da wir als gesamter Klub eine sehr gute Basis geschaffen haben, steht unter der Führung von Interimstrainer Andi Gahleitner einem erfolgreichen Vorbereitungsstart nichts im Wege", fügte er an.