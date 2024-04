Ex-Rapid-Coach Barisic vor Bundesliga-Comeback

In Tirol brodelt die Gerüchteküche! Besonders heiß gehandelt wird dabei der Name Zoran Barisic. Der ehemalige Wacker-Innsbruck-Profi und spätere Rapid-Coach könnte bald wieder in seine alte Heimat zurückkehren - diesmal jedoch an der Seitenlinie.

Barisic, der einst drei Meistertitel in Folge mit Wacker feierte (2000-2002), wird laut Berichten der "Tiroler Tageszeitung" nämlich als Top-Favorit auf die Nachfolge von Langzeittrainer Thomas Silberberger, der den Klub nach elf Jahren im Sommer verlassen wird, gehandelt. Die Spekulationen um potenzielle Kandidaten wie den Akademieleiter Thomas Grumser, oder Ex-Austria-Lustenau-Trainer Markus Mader waren ebenfalls im Umlauf. Doch jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass der ehemalige Rapid-Coach die Leitung der Mannschaft in Wattens ab Sommer übernehmen könnte. Damit steht ein mögliches Comeback als Bundesliga-Trainer bevor, nachdem der 53-Jährige am 15. November 2023 von den Hütteldorfern entlassen wurde. "Zoki" noch auf Rapid-Payroll Fakt ist: "Zoki" bringt eine Fülle an Erfahrung mit. Als ehemaliger Sportdirektor und Trainer des SK Rapid kennt sich der Wiener in der heimischen Liga besonders gut aus. Darüber hinaus sammelte er wertvolle Erfahrungen im Ausland durch Engagements bei Karabükspor und NK Olimpija. Ebenfalls freuen dürfte das Gerücht aber auch seinen alten Arbeitgeber. Denn bei den Rapidlern steht Barisic seit seinem Rauswurf noch immer auf der Gehaltsliste. Am Wochenende machten die Tiroler mit einem vorentscheidenden 2:1-Heimsieg über Aufsteiger BW Linz einen bedeutenden Schritt in Richtung Klassenerhalt und vergrößerten den Abstand auf Schlusslicht Austria Lustenau auf fünf Zähler. Mit Zoki als Trainer an der Seitenlinie sollen die Aussichten auf eine weiterhin positive Entwicklung in der Tabelle in der kommenden Saison noch weiter gesteigert werden.