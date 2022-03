oe24-TV- und Sport-Moderator Ronny Leber schreibt in seiner wöchentlichen Kolumne über die heimische Fußball-Bundesliga.

Salzburg wird zum Start gegen Sturm auf Wiedergutmachung aus sein. Man kann von der Punkteteilung halten, was man will: Spannung ist garantiert! Die Plätze 2 bis 6 in der Meisterrunde sind innerhalb von 3 Punkten. Während Salzburg vorn allein auf weiter Flur steht, tummeln sich dahinter die Anwärter auf das internationale Geschäft.

»Oben« sehen wir nur noch Spitzenspiele

Ohne Aufwärmphase geht es voll rein ins Vergnügen. Sturm "darf" zu Serienmeister Salzburg. Fraglich ist, wie die Bullen die 7 Eier vom Dienstag verdaut haben. Ich gehe davon aus, dass sie am Sonntag auf Wiedergutmachung aus sind und die Grazer, bei denen sich Rasmus Højlund als Top-Transfer entpuppt hat, ihre liebe Müh' haben werden. Ein anderer Shootingstar ist Bernhard Zimmermann. Nachdem er Rapid in der letzten Runde fast im Alleingang ins Meister-Play-off geschossen hat, fragen sich viele, wie viel Last man ihm zutrauen darf. Im Moment einfach frei drauf losspielen - und vielleicht baut er in Zukunft eine Kathedrale an der Pilgerstätte, wo einst St. Hanappi stand. Den Grundstein kann er in Klagenfurt legen.