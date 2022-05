oe24-TV- und Sport-Moderator Ronny Leber schreibt in seiner wöchentlichen Kolumne über die brandaktuellen Fußball-Themen.

Während Platz 3 der Bundesliga mit mindestens 3 Millionen Euro versilbert wird – so viel gibt es für das Erreichen der Gruppenphase der Conference League – könnte Platz 4 im schlimmsten Fall nur die goldene Ananas einbringen, wenn die Gruppenphase verfehlt wird. Dass die Emotionen der beiden Protagonisten um den Platz an der Sonne – Rapid und Austria – schon erhitzt sind, hat auch das Derby vergangene Woche gezeigt. Die Hütteldorfer müssen gegen Salzburg unbedingt punkten, wollen sie Platz 3 in eigener Hand behalten. Für die Veilchen spricht die leichtere Auslosung. Auch wenn das Kärntner Duo noch Chancen hat lege ich mich fest: Platz 3 geht nach Wien.

Bei Altach stirbt die Hoffnung zuletzt!

Nachdem die Rheindörfler auch in einem fast vollen Schnabelholzstadion gegen Ried keinen Sieg einfahren konnte, klammert man sich im Ländle derzeit an Durchhalteparolen wie an einen Strohhalm. Der könnte am Samstag bereits knicken, wenn Altach nicht mehr Punkte als Ried holt. Sollten am Wochenende jedoch der LASK, Altach und Tirol gewinnen würde die Bundesliga ein „Finale furioso“ erleben mit 4 Teams, die in der letzten Runde noch absteigen können. Spannung pur!