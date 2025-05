GAK sichert Ligaverbleib mit 1:1 in Innsbruck

Der GAK hat den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft. Die Grazer holten beim 1:1 in Innsbruck den benötigten Punkt gegen die WSG Tirol und beendeten die Saison mit einer fünften ungeschlagenen Partie in Folge.

Der GAK hat sich mit einem 1:1 bei der WSG Tirol am Freitag den Klassenerhalt in der Bundesliga gesichert. In der letzten Runde der Qualifikationsgruppe trafen Dominik Frieser (25.) und Stefan Skrbo (29.) in der ersten Hälfte. Die Grazer beenden ihre Aufstiegssaison damit auf Platz zehn – punktgleich mit der WSG, aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz einen Rang dahinter.

Fünfte Partie in Folge ungeschlagen

Für das Team von Ferdinand Feldhofer war es das fünfte Spiel in Folge mit Punktgewinn. Die Mannschaft hatte sich nach zwei Trainerwechseln stabilisiert und unter dem neuen Coach im Saisonfinish gepunktet. In der Vorsaison war der GAK als Meister der 2. Liga aufgestiegen.

Tore fallen früh

Das Spiel in Innsbruck begann verhalten. WSG-Spieler Johannes Naschberger verzog in der 16. Minute aus guter Position. Wenig später traf GAK-Spieler Tio Cipot nur das Außennetz (23.). Frieser brachte die Gäste per Volley nach einer Flanke von Christian Lichtenberger mit 1:0 in Führung (25.), doch schon vier Minuten später gelang Skrbo nach Vorlage von Taferner der Ausgleich (29.).

Nach der Pause wenig Höhepunkte

Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Frieser prüfte WSG-Keeper Adam Stejskal in der 62. Minute, danach verlagerte sich das Spielgeschehen zunehmend ins Mittelfeld. In der Schlussphase wurde GAK-Routinier Marco Perchtold eingewechselt. Der langjährige Kapitän beendet mit Saisonende seine Profikarriere.