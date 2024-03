Glasner lockt Rapid-Duo zu Palace auf die Insel

Salzburger hat Seidl & Querfeld im Visier

Ausgerechnet in der heißesten Liga-Phase ereilen die angeschlagenen Rapidler wilde Wechselgerüchte aus der höchsten englischen Liga. Neo-Crystal-Palace Coach Oliver Glasner hat laut "HITC Football" ein Auge auf Mittelfeld-Flitzer Mario Seidl (23) und Abwehr-Juwel Leopold Querfeld (20) geworfen. Der Salzburger will bei seinem neuen Klub in der Premier League künftige Abgänge kompensieren.

© GEPA ×

Allerdings hat Glasner auf der Insel harte Konkurrenz. Neben Palace sollen Fulham, Burnley und Wolverhampton, sowie Championship-Leader Leicester Interesse bekundet haben. Ebenso wie die schottischen Klubs aus Glasgow, Celtic und Rangers.

Der Verkauf von Seidl könnte Rapid Millionen in die Kassa spülen -die wären auch dringend benötigt, sollte der Klub die Top-6 in der heimischen Liga verpassen. Querfeld hat noch Vertrag bis 2025.