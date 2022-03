Grüll: "Träumen ist immer erlaubt"

Das Minimalziel ist erreicht, nach dem Einzug in die Meisterrunde kann Rapid nach oben schielen. Marco Grüll im großen ÖSTERREICH-Interview ...

„Wir denken ganz klar europäisch. Das ist unser Ziel, aber kein Selbstläufer“, so Coach Ferdinand Feldhofer. „Wir können angreifen, haben nicht den Druck der letzten Wochen.“ Rapids Reise in der Meistergruppe startet heute (14.30 Uhr) in Klagenfurt. Letzte Woche gewann Rapid gegen die Elf von Coach Peter Pacult mit 3:0, will das heute wiederholen. Vorab nahm sich Rapid-Goalgetter Marco Grüll Zeit für ein ausführliches ÖSTERREICH-Interview.

ÖSTERREICH: Marco, wie groß ist die Erleichterung, in den oberen Sechs dabei zu sein?

MARCO GRÜLL: „Natürlich ist die Freude groß. Wir haben alle gewusst, wenn das daneben geht, ist die Saison fast gelaufen und eine große Enttäuschung. So haben wir dem Druck, den wir uns selbst auferlegt haben, standgehalten und sind verdient da oben. Jetzt können noch einmal voll angreifen - ich denke, bis Platz 2 ist alles möglich, da sind alle sehr, sehr eng zusammen. Sturm beispielsweise spielt eine sehr starke Saison, liegt aber nur noch drei Punkte vor uns. Da kann sich mit einem Spiel alles drehen. Einzig Salzburg ist leider schon sehr, sehr weit weg. Sie haben eine große Qualität, müssten das ein oder andere Mal patzen. Träumen ist immer erlaubt, aber man sollte schon realistisch bleiben: Platz eins wird sich nur noch ganz schwer ausgehen.“



ÖSTERREICH: Wie wichtig wäre ein guter Start in Klagenfurt?



GRÜLL: „Ich glaube, es ist nicht leicht, zwei Mal binnen so kurzer Zeit gegen denselben Gegner zu spielen. Sie werden sich besser auf uns einstellen, uns in ihrem Heimstadion das Leben schwerer machen wollen. Aber das darf uns nicht groß kümmern, als Rapid muss es unser Anspruch sein, gegen den Aufsteiger zu gewinnen. Das haben wir vergangene Woche souverän gemacht und wollen wir auch am Sonntag wieder machen. Drei Punkte zum Start wären enorm wertvoll, dann sind wir gleich oben mit dabei und könnten mit einem guten Gefühl in die Derby-Woche gehen.“

ÖSTERREICH: Apropos Derby …



GRÜLL: „Das Spiel ist noch nicht im Hinterkopf, vorher müssen wir die Aufgabe Klagenfurt ordentlich erledigen. Aber danach freuen wir uns natürlich auf das Spiel mit hoffentlich vielen Fans im Rücken. Es ist längst an der Zeit, dass Rapid ein Heim-Derby im neuen Stadion gewinnt.“

ÖSTERREICH: Wie froh bist du, dass endlich wieder Fans ins Stadion dürfen?



GRÜLL: „Ich glaube, die letzten zwei Jahre waren für uns Fußballer und natürlich die Fans sehr bitter. Vergangene Woche gegen Klagenfurt haben wir gesehen, wie sehr uns die Zuschauer beflügeln können – die Stimmung war grandios. Das wird in der Meisterrunde nicht anders sein. Wir alle haben das vermisst und hoffen, dass Fans im Stadion ab sofort wieder zur Normalität werden.“

ÖSTERREICH: Viele Fans zittern um deinen Verbleib im Sommer – was sagst du ihnen?



GRÜLL: „Als Fußballer geht es oft sehr schnell, das ist klar. Wenn Anfragen kommen, werde ich mich nach der Saison damit beschäftigen. Aber ich fühle mich in Hütteldorf pudelwohl, habe hier noch einen gültigen Vertrag. Ich kann mir definitiv vorstellen, auch über den Sommer hinaus bei Rapid zu bleiben.“