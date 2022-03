Austria-Kicker Alex Grünwald (32) gibt im ÖSTERREICH-­Interview tiefe Einblicke.

Die Austria ist im Höhenflug, qualifizierte sich nach vier Siegen in Folge als Vierter für die Top 6. Was ist jetzt noch drin? Das verrät uns Routinier Grünwald, der aktuell seinen 2. Frühling erlebt …



ÖSTERREICH: Herr Grünwald, Gratulation zum Einzug in die Meistergruppe! Wie fühlt sich das an – gerade nach den durchwachsenen letzten Jahren der Austria?

Alexander Grünwald: Es fühlt sich großartig an. Wir haben eine schwere Zeit hinter uns. Der Verein hat es nicht leicht gehabt. Dass wir jetzt Vierter sind, ist schon eine Überraschung. Aber wir haben uns das hart erarbeitet. Wir stehen verdient da oben.

ÖSTERREICH: Auch für Sie lief es nicht besonders gut. Jetzt sind Sie zurück in der Startelf und haben mit Toren gegen den WAC und die ­Admira maßgeblichen Anteil am Erfolg. Wie erklären Sie sich den Aufschwung?

Grünwald: Das stimmt. Ich habe nicht so viel gespielt, das war nicht leicht. Jetzt bin ich körperlich in einem guten Zustand und habe schon in der Vorbereitung, in den Testspielen, gut performt. Den Schwung habe ich mitnehmen können, und der Trainer hat mir das Vertrauen geschenkt. Ich bin natürlich froh, dass ich meinen Teil zum Einzug in die Meistergruppe bei­tragen konnte. Am Ende gewinnen wir aber als Mannschaft.

ÖSTERREICH: Wussten Sie, dass Sie mit 68 Treffern Rekordtorschütze ­aller aktiven Bundesliga-Spieler sind?

Grünwald: Das habe ich nicht gewusst. Es freut mich natürlich. So etwas erreicht man nicht einfach so. Es macht mich stolz, dass ich das geschafft habe.

ÖSTERREICH: Und privat dürfte es auch gut laufen. Sie werden Vater …

Grünwald: Ja, das macht uns natürlich glücklich. Nächsten Monat ist es so weit. Das wird für eine ­große Veränderung sorgen. Aber wie gesagt: Ich bin überglücklich. Bisher konnte ich diese Euphorie gut auf den Platz ummünzen.

ÖSTERREICH: Haben Sie etwas von Georg Teigl gehört? Wie geht es ihm?

Grünwald: Wir stehen natürlich alle in Kontakt mit ihm. Er hat uns eine Nachricht im Gruppenchat geschickt. Wir sind froh, dass es ihm den Umständen ­entsprechend gut geht. Er muss jetzt natürlich eine Pause einlegen. Die Situa­tion war wirklich kritisch. Dementsprechend glücklich bin ich, dass er wieder auf den Beinen ist und gesund wird.

ÖSTERREICH: Zurück zum Sportlichen. Die Austria hat viermal in Folge gewonnen. Am Sonntag steigt der Auftakt in die Meistergruppe gegen den WAC. Was darf man erwarten?

Grünwald: Wir haben erst vor Kurzem gegen den WAC gespielt. Ich erwarte eine ähnliche Partie. Sie haben eine gute Mannschaft. Wenn wir sie schlagen wollen, dann müssen wir unser volles Leistungspotenzial abrufen. Ich hoffe, dass uns unsere Fans wieder zahlreich unterstützen. Was die in den letzten beiden Spielen abgeliefert haben, war ein Wahnsinn.

ÖSTERREICH: Es geht natürlich auch darum, Selbstvertrauen für das Wiener Derby nächste Woche zu tanken, oder?

Grünwald: Auf jeden Fall. Wir wollen den Schwung mitnehmen. Das Derby ist das größte Spiel für jeden Austrianer, das geilste Spiel in ganz Österreich. Wir haben eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist, sind richtig gut drauf. Mit dem Erreichen der Meistergruppe ist der negative Druck weg. Jetzt geht es ums Wollen. Und wir wollen den Flow im Derby fortsetzen.

ÖSTERREICH: Wo sehen Sie die Austria am Ende der Saison?

Grünwald: Der erste Schritt ist getan. Wir haben unser großes Ziel schon erreicht. Das müssen wir einmal sacken lassen und uns gut auf die Meistergruppe vorbereiten. Wir werden jetzt gemeinsam besprechen, was alles möglich ist, und dann neue Ziele formulieren. Wenn wir weiter so auftreten wie 2022, dann können wir in dieser Gruppe sicher eine Rolle spielen. Hinter Salzburg kann es eng zur Sache gehen. Da wollen wir mitmischen.