Hartberg bekommt Fußball-Akademie

Die Steirer legen wohl zukünftig den Fokus auf eine erfolgreiche Jugendarbeit.

Der Bundesligist TSV Hartberg nimmt ab nächster Saison eine Fußball-Akademie in Betrieb. Dazu steigt die in der Schweiz ansässige Delli-Group, vertreten durch Martin Dellenbach, mit zwei Gesellschaften als Partner beim Club ein, wie die Steirer am Donnerstag bekannt gaben. Zur Umsetzung sei die DSM Hartberg Fussball-Akademie GmbH gegründet worden.

Der Antrag auf Zulassung der Akademie und Teilnahme am Spielbetrieb der ÖFB-Jugendliga soll in den nächsten Wochen beim Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) eingebracht werden. Als Geschäftsführer der Akademie fungieren Erich Korherr und Martin Dellenbach. Im sportlichen Bereich sind Percy van Lierop und Michael Steiner verantwortlich. Details will der Verein in den kommenden Wochen bekanntgeben.