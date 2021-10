Neuer Cup-Termin für BW Linz und Hartberg

Der ÖFB hat einen Ersatztermin für die abgebrochene Partie zwischen Blau-Weiß Linz und Hartberg angesetzt.

Das am Mittwochabend abgebrochene Achtelfinalspiel im ÖFB-Fußball-Cup zwischen Blau-Weiß Linz und TSV Hartberg wird am kommenden Dienstag (18.00 Uhr) nachgetragen. Das Spiel wird zur Gänze neu ausgetragen.

Die Partie war am Mittwoch in der 20. Minuten beim Stand von 0:0 wegen eines medizinischen Notfalls abgebrochen worden. Linz-Stürmer Raphael Dwamena war am Spielfeldrand zusammengebrochen. Der Spieler befindet sich noch in Spitalsbehandlung, der 26-Jährige ist aber auf dem Weg der Besserung und kann das Krankenhaus noch am (heutigen) Donnerstagabend oder Freitag wieder verlassen.