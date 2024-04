Hartberg besiegt Klagenfurt dank Avidjaj-Hattrick

Der TSV Hartberg hat in der Fußball-Bundesliga den Sprung auf Platz vier geschafft. Die Oststeirer fuhren am Sonntag einen 3:2 (3:0)-Heimsieg gegen Meistergruppe-Konkurrent Austria Klagenfurt ein.

Mann des Spiels war Donis Avdijaj, der keine 33 Minuten für einen lupenreinen Hattrick brauchte. Hartberg gewann dadurch erstmals überhaupt in der Bundesliga gegen Klagenfurt.

Avdijaj brachte sein Team mit einem Doppelschlag (2./16. Minute) nicht unverdient in Führung, die Heimischen wirkten spritziger und agiler als die Gäste aus Kärnten. In der 33. Minute untermauerte der Ex-Sturm-Spieler die Feldüberlegenheit mit dem 3:0. Nach Treffern von Andy Irving (50.) und Jonas Arweiler (71.) wartete auf die knapp 3.300 in der Profertil-Arena noch ein offener Schlagabtausch.

Avdijaj-Festspiele

Die Partie begann praktisch mit dem technisch feinen 1:0 durch Avdijaj, der im Strafraum völlig frei stand und eine Kainz-Flanke von rechts volley in die Maschen haute. Der diesmal als Linksaußen aufgebotene Offensivspieler verzeichnete in der 13. Minute die nächste Chance per Kopf, vorher hatte Maximilian Entrup einen gefährlichen Steilpass nicht mehr erreicht. Kurz darauf traf Avdijaj erneut per Volley, wieder nach Vorarbeit von Tobias Kainz. Nur kam die Flanke diesmal aus dem linken Halbfeld und Avdijaj wartete nicht links, sondern rechts vom Tor.

Hattrick zum 3:0

Sinan Karweina erzielte zu Beginn der 20. Minute aus der Drehung den vermeintlichen Anschlusstreffer, das Tor wurde jedoch wegen Abseits nicht gegeben. In der 27. Minute kamen Dominik Prokop und Entrup am Fünfer nicht zum Abschluss und verpassten so die Möglichkeit, auf 3:0 zu stellen. Dann schenkte Salomon Bonnah Avdijaj, einen Ball, den man nicht herschenken darf. Der Deutsche war auf und davon, ließ Menzel aussteigen und finalisierte seinen Hattrick.

Klagenfurt schlägt zurück

Klagenfurt ging es nach Wiederbeginn mit mehr Risiko an, der oft überspielte Bonnah war in der Kabine geblieben (Christopher Wernitznig kam für ihn). Zunächst prüfte Irving (47.) Raphael Sallinger im Hartberg-Tor mit einem Schuss aus 15 Metern. Drei Minuten später machte es der Schotte besser und schloss nach einem leichtfertigen Ballverlust von Manuel Pfeifer mit links ab.

Karweina vergab Chance auf 3:3

Mehr resultierte aus dieser Drangphase der Austria aber nicht. Doch was folgte, war ein hektisches Hin und Her beider Mannschaften. Avdijaj (63.) bewies, dass Hartberg noch nicht genug hatte und zimmerte den Ball an die Latte. Klagenfurt blieb jedoch dran. Nach einer Kombination über die rechte Seite traf Arweiler in der 71. Minute. Karweina vergab per Kopf zehn Minuten später die Chance auf den Ausgleich, auf der anderen Seite verfehlte Entrup ein ums andere Mal das Tor.

Letztlich zitterte Hartberg die drei Punkte über die Zeit. Der Kampf um Platz vier dürfte bis zum Schluss spannend bleiben, der TSV hat zwei Punkte Vorsprung auf Klagenfurt und Rapid. Hartberg muss nächste Woche zu Sturm Graz, Klagenfurt empfängt Rapid.