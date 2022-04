Hartberg Tabellenletzter? Darum ist Altach vorn

Seit Samstag hat die Bundesliga ein neues Schlusslicht: Altach übergab trotz Punktegleichheit die Rote Laterne an Hartberg.

Vor wenigen Wochen hatten Altach schon viele abgeschrieben. Nach dem 3:0 gegen die WSG Tirol reichte der SCR aber die Rote Laterne aber an Hartberg weiter, das nur 0:0 gegen Ried spielte. Die Steirer sind im Tiefflug und schon acht Ligaspiele sieglos. Ein Blick auf die Tabelle verwundert auf den ersten Blick dennoch: Hartberg hat weniger Niederlagen (11) als Altach (15) und mit -7 auch das weit bessere Torverhältnis. Die Vorarlberger halten bei -24.

Auch das direkte Duell kann nicht der Grund sein. In der Quali-Gruppe trennte man sich Mitte März 0:0. Im Grunddurchgang gewannen beide Klubs ihre jeweiligen Auswärtsspiele – mit Vorteil Hartberg. Die Hartberger gewannen in Altach 2:0, die Altacher in Hartberg nur 2:1.

Woran liegt es dann? Ganz einfach: an der Punkteteilung. Mit Ende des Grunddurchgangs hatte Altach 13 Punkte, bei der Halbierung wure auf sechs Zähler abgerundet. Bei Hartberg von 22 Punkten auf elf nicht. Eine vermeintliche Kleinigkeit, die nun zugunsten der Ländle-Kicker zum Tragen kommt.