Hartberg will Lauf gegen Klagenfurt fortsetzen

Formstarke Hartberger wollen auch gegen die Pacult-Truppe aus Klagenfurt punkten.

Nach vier sieglosen Spielen in Folge peilt Austria Klagenfurt am Samstag (ab 17.00 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) in der 14. Runde der Fußball-Bundesliga wieder einen "Dreier" an. Die Elf von Peter Pacult erwartet freilich kein einfacher Gang zu Hartberg, das zuletzt acht Punkte aus vier Partien holte und auf Platz vier kletterte. Der siebtplatzierten Austria fehlen allerdings nur zwei Punkte auf die Steirer.

Zwei "gestohlene Punkte" monierte Pacult nach dem jüngsten 3:3 daheim gegen die Admira, eine umstrittene Elferentscheidung gegen Verteidiger Nicolas Wimmer hatte die Gäste im Finish um den vierten Saisonsieg gebracht. Dennoch war Pacult froh, dass seine Mannschaft wieder anschreiben konnte: "Wir nehmen auch die kleinen Körner mit."

Kärnten-Goali Menzel: "Müssen wir punkten, um dranzubleiben"

In Hartberg dürfen es durchaus wieder größere Exemplare sein, schließlich möchten die Kärntner den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht verlieren. "Die Leistungen bisher waren unter dem Strich in Ordnung, wir stehen ganz gut da. Aber jetzt kommt die heiße Phase, jetzt müssen wir punkten, um dranzubleiben", forderte Tormann Phillip Menzel.

"Hartberg ist gut drauf, in der Meisterschaft seit vier Spielen ungeschlagen und auch im Cup weitergekommen. Da müssen wir von Anfang an voll da sein, kompakt verteidigen", sagte der Deutsche, in dessen Team sieben Kicker, darunter der noch weitere zwei Partien gesperrte Thorsten Mahrer, fehlen. "Ich bin sicher, nach vorne werden wir unsere Chancen bekommen."

Torspektakel bei Hinspiel

Aus Sicht von Hartberg-Coach Kurt Russ "steht einem weiteren Erfolg nichts im Wege", wie der einstige Teamkollege von Pacult beim FC Tirol und im Nationalteam betonte. Er warnte aber vor einem "starken Gegner, der sehr aggressiv spielt, gut umschalten kann, und darauf müssen wir aufpassen. Es wartet ein schweres Spiel, aber wir möchten unbedingt drei Punkte holen."

Im August lieferten die beiden Teams ein Torfestival ab, Klagenfurt ging in im Wörthersee-Stadion als 4:3-Sieger vom Platz. "Das Hinspiel haben wir mit Pech verloren, einen Elfmeter in der Nachspielzeit verschossen. Aus den Fehlern haben wir gelernt und werden auf jeden Fall anders auftreten als damals. Wir wissen, dass es schwer wird, aber die Mannschaft ist im Moment sehr gut drauf", sagte Russ.