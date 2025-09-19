Austria will dritten Sieg gegen Aufsteiger Ried

Austria Wien will im Heimspiel gegen Aufsteiger Ried den dritten Sieg in Folge einfahren. Die Wiener kommen mit Selbstvertrauen nach Siegen gegen Altach und Sturm, während Ried-Coach Maximilian Senft zu seinem Ex-Club zurückkehrt, wo er 2018/19 als Co-Trainer tätig war.

Die Austria Wien empfängt am Samstag (17 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) den SV Ried zum Duell der Tabellenränge neun und zehn. Die Wiener wollen nach zwei 1:0-Erfolgen gegen Altach und Sturm Graz den Aufwärtstrend fortsetzen. Trainer Stephan Helm betont: "Wir haben ein positives Momentum kreieren können, jetzt gilt es, dieses zu nützen".

Emotionale Rückkehr für Senft

Ried-Coach Maximilian Senft kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück, wo er in der Saison 2018/19 als Co-Trainer der Austria tätig war. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams am 4. März 2023 (3:1 für Austria) markierte Senfts erstes Spiel als Cheftrainer der Rieder.

Kampf um Tabellenplätze

Beide Teams liegen punktgleich im Tabellenmittelfeld. Innenverteidiger Philipp Wiesinger betont die mentale Stärke: "Wir haben im kleinen Tief die richtigen Hebel gesetzt, den Turnaround geschafft". Ried hofft trotz jüngstem 0:2 gegen Hartberg auf seine Auswärtsstärke nach Siegen in Linz (2:0) und beim LASK (3:1).