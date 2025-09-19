Alles zu oe24VIP
Austria will dritten Sieg gegen Aufsteiger Ried

Aufwärtstrend:

Austria will dritten Sieg gegen Aufsteiger Ried

19.09.25, 16:35
Teilen

Austria Wien will im Heimspiel gegen Aufsteiger Ried den dritten Sieg in Folge einfahren. Die Wiener kommen mit Selbstvertrauen nach Siegen gegen Altach und Sturm, während Ried-Coach Maximilian Senft zu seinem Ex-Club zurückkehrt, wo er 2018/19 als Co-Trainer tätig war.

Die Austria Wien empfängt am Samstag (17 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) den SV Ried zum Duell der Tabellenränge neun und zehn. Die Wiener wollen nach zwei 1:0-Erfolgen gegen Altach und Sturm Graz den Aufwärtstrend fortsetzen. Trainer Stephan Helm betont: "Wir haben ein positives Momentum kreieren können, jetzt gilt es, dieses zu nützen".

Emotionale Rückkehr für Senft

Ried-Coach Maximilian Senft kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück, wo er in der Saison 2018/19 als Co-Trainer der Austria tätig war. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams am 4. März 2023 (3:1 für Austria) markierte Senfts erstes Spiel als Cheftrainer der Rieder.

Kampf um Tabellenplätze

Beide Teams liegen punktgleich im Tabellenmittelfeld. Innenverteidiger Philipp Wiesinger betont die mentale Stärke: "Wir haben im kleinen Tief die richtigen Hebel gesetzt, den Turnaround geschafft". Ried hofft trotz jüngstem 0:2 gegen Hartberg auf seine Auswärtsstärke nach Siegen in Linz (2:0) und beim LASK (3:1).

