Hartberg will Europacup-Play-off gegen WSG fixieren

Der TSV Hartberg kann mit einem Unentschieden gegen die WSG Tirol den Europapokal-Play-off-Platz sichern. Beide Teams sind bereits abstiegsfrei.

Die Oststeirer unter Trainer Manfred Schmid liegen in der Qualifikationsgruppe mit sechs Punkten Vorsprung auf die WSG Tirol. Ein Remis am Samstag (17.00 Uhr) würde das Europapokal-Play-off-Duell mit dem LASK besiegeln. "Wir wollen die gute Form beibehalten", sagte Schmid, dessen Team in den letzten fünf Spielen ungeschlagen blieb (2 Siege, 3 Unentschieden).

WSG mit motiviertem Ex-Trainer

WSG-Coach Philipp Semlic kehrt zu seinem früheren Verein zurück: "Wir werden am Limit agieren." Die Tiroler sicherten sich vergangene Woche mit einem 4:1 in Klagenfurt den Klassenerhalt. Verletzungsbedingt fehlen Lawrence und Okungbowa.

Belohnung für Fans

Unabhängig vom Ergebnis gibt es nach dem Spiel in der Profertil Arena eine Stunde lang Freibier für die Zuschauer. In der bisherigen Bilanz dieser Saison führt Hartberg gegen die WSG (2 Siege, 1 Unentschieden).