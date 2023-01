Herzinfarkt: Sorge um Ex-Bulle Mwepu

Besorgniserregende Nachrichten aus England: Ex-Salzburg-Profi Enock Mwepu soll laut mehreren Berichten mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert worden sein.

Die Fußball-Welt sorgt sich um Enock Mwepu. Der 24-Jährige ehemalige Mittelfeldspieler soll nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus liegen. Im Oktober musste der 24-Teamspieler Sambias seine Fußball-Karriere viel zu früh beenden, weil eine erhebliche Herzerkrankung festgestellt wurde.

Seitdem trainierte der Ex-Bulle die U9 seines letzten Vereins, Brighton. and Hove Albion. Mwepu, der auch sechs Tore für sein Nationalteam erzielte, war er in der laufenden Saison noch sechsmal für den englischen Tabellensiebenten zum Einsatz gekommen. Seine letzte Partie in der Premier League absolvierte er am 4. September beim 5:2-Heimerfolg gegen Leicester City. Für Salzburg kam er ab 2017 auf insgesamt 119 Matches (18 Tore, 20 Assists) und holte dabei vier Meistertitel und drei Cup-Trophäen und wechselte im Juli 2021 für kolpotierte 23 Millionen nach England.