Herzog vor Trainerjob bei Admira

Medienberichten zufolge soll Andreas Herzog ab dem Sommer bei der Admira als Chefcoach anheuern.

Andreas Herzog könnte schon bald die heimische Bundesliga bereichern. Medienberichten zufolge soll der österreichische Rekordnationalspieler von der Admira als Trainer verpflichtet werden. Zwar ist der momentane Cheftrainer Klaus Schmidt drauf und dran die Admira in ruhige Fahrwasser fern vom Abstieg zu leiten. Dennoch will man wohl in der Südtstadt ab dem Sommer neue Wege gehen.



Demnach sei noch nichts unterschrieben, Verhandlungen sollen jedoch schon auf der Zielgeraden sein. Weiter heißt es hätte bereits Gespräche zwischen Herzog und Akademieleiter Jochen Seuling wegen eines Nachwuchsprojekts gegeben. Dass Herzog als Trainer übernehmen soll, wurde noch nicht bestätigt.

Der ehemalige Israel-Trainer war am Anfang seiner Spielerkarriere bis 1983 bei der Admira aktiv. Herzogs Vater spielte ebenfalls für dfie Mödlinger und seine beiden Söhne sind derzeit in der U14 und U11 im Kader.