Die Austria kämpft am Sonntag (ab 17 Uhr LIVE im Sport24-Ticker) bei Favorit Sturm um den ersten Liga-Sieg.

Die Austria schlittert immer tiefer in die Krise. Beim 1:1 gegen Klagenfurt blieb man auch im vierten Ligaspiel der Saison ohne Sieg. Mit nur zwei Punkten sind die Veilchen Vorletzter. Damit ist der schlechteste Start der Vereinsgeschichte perfekt! Nur in der Saison 2001/02 hatte man nach vier Spieltagen ebenfalls nur nur zwei Punkte - auch damals mit einem Torverhältnis von 3:5. Ausgerechnet bei starken Grazern muss am Sonntag die Erlösung her.

Ilzer hat mit Sturm gegen Ex-Klub weiße Weste

Sturm setzte sich zuletzt 3:1 im Hit gegen den LASK durch. "Mit einem Sieg und den drei Punkten nach Hause zu fahren, ist sehr schön", freute sich Ex-Austrianer Manprit Sarkaria, der einen Doppelpack erzielte. Für die Ilzer-Elf war es bereits der dritte Ligasieg in Folge. Mit neun Punkten rangiert man hinter Meister Salzburg an der zweiten Stelle. Auch die Bilanz im direkten Duell sorgt nicht gerade für einen violetten Hoffnungsschimmer: Die letzten drei Begegnungen ist Sturm ungeschlagen, die letzten zwei -beide unter Ex-Austria-Coach Christian Ilzer -konnte man gewinnen.

Veilchen droht der Fall auf den letzten Platz

Austria-Trainer Manfred Schmid sieht bei seinem Team zwei große Baustellen: "Der letzte Pass, der oft schlampig gespielt wird, und der Umgang mit unseren Großchancen, der grob fahrlässig ist." Die müssen bis am Sonntag behoben werden. Sonst könnten die Veilchen die rote Laterne übernehmen. Letzter nach fünf Spieltagen war man seit Einführung der Bundesliga 1973/74 noch nie.