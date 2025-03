LASK startet mit Pflichtsieg in Qualigruppe

Der LASK ist seiner Favoritenrolle zum Start der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga gerecht geworden.

Die Oberösterreicher setzten sich am Freitagabend bei Schlusslicht SCR Altach 2:0 (1:0) durch und untermauerten damit ihre Tabellenführung im "unteren Play-off". Die Linzer konnten vier ihrer jüngsten fünf Ligaspiele gewinnen, die Vorarlberger sind schon fünf Partien sieglos. Weiter ohne Sieg sind sie auch nach dem 15. Heimspiel gegen die Athletiker im Oberhaus.

Den wichtigen Auftaktsieg leitete ausgerechnet Andres Andrade schon in der 28. Minute ein. Der 26-jährige Abwehrspieler aus Panama krönte sein Comeback nach überstandener Kreuzbandverletzung, er war erstmals seit dem 2:2 gegen Sturm Graz am 12. Mai 2024 wieder einmal im Oberhaus zu sehen. Im LASK-Dress war es sein erster Bundesligatreffer. Für die Entscheidung sorgte Krystof Danek (59.), der 22-jährige Tscheche glänzte mit einem Tor und Assist. Der aufgrund von Verletzungen ersatzgeschwächte LASK gewann damit nach dem Last-Minute-2:1 im Herbst neuerlich in der Cashpoint Arena.

Stojanovic zögerlich

Beide Teams suchten das Heil in der Offensive, richtig gefährlich wurde es trotzdem erst in Minute 28. Andrade stieg bei einer Freistoßflanke von Danek am höchsten und köpfelte ein. Altach-Tormann Dejan Stojanovic kam zuerst zögerlich heraus, machte dann aber den Schritt zurück und sah nicht gut aus. Der postwendende Ausgleich durch Mike Bähre (35.) wurde zurecht wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung nicht anerkannt. Eher lag ein zweiter LASK-Treffer in der Luft. Samuel Adeniran scheiterte aus spitzem Winkel an Stojanovic (39.), eine Hereingabe von George Bello fand keinen Abnehmer (43.).

Nach Wiederbeginn leistete sich Andrade beinahe einen folgenschweren Ballverlust. Der wieder gesunde Marlon Mustapha profitierte und bediente Lukas Fridrikas, der allerdings zweimal an Tobias Lawal scheiterte (56.). Noch bitterer für die Gastgeber war, dass drei Minuten später ein leichtfertiger Ballverlust von "Joker" Alexander Gorgon das 0:2 einleitete. Christoph Lang bediente Danek, der überlegt mit links hoch ins Eck traf.

Die diesmal mit einer Viererkette agierenden Altacher gaben sich trotzdem nicht auf, hatten im Abschluss aber keine Effizienz. Fridrikas kam zwar sehr glücklich zum Abschluss, dafür rettete die Stange für die Linzer (72.).