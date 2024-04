LASK trennt sich von Trainer Sageder

Nach einem schwachen Frühjahr in der Fußball-Bundesliga samt anhaltender Torflaute hat sich der LASK am Mittwoch von Trainer Thomas Sageder getrennt.

Der 40-Jährige hatte die Linzer im vergangenen Sommer nach dem überraschenden Aus von Dietmar Kühbauer übernommen und in 37 Pflichtspielen betreut. Sieben Runden vor Saisonende will der Vierte mit einem "neuen Impuls" ein weiteres Abrutschen in der Tabelle abwenden. Interimistisch übernimmt Co-Trainer Maximilian Ritscher.

Der LASK hat sich von Cheftrainer Thomas #Sageder getrennt. Unser bisheriger Assistenzcoach Maximilian #Ritscher übernimmt interimistisch bis Saisonende!



Zum Bericht: https://t.co/hWWS62sVMa pic.twitter.com/YcyRbTA9Sd — LASK (@LASK_Official) April 10, 2024

Weitere Infos folgen