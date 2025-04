LASK jagt vierten Sieg gegen Klagenfurt – Pacult warnt vor Fehlern

Der LASK will den vierten Saisonsieg gegen Austria Klagenfurt einfahren. Interimstrainer Maximilian Ritscher: „Wir gehen mit derselben Haltung ran.“

Der LASK empfängt am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) Austria Klagenfurt und peilt den vierten Sieg im vierten Saisonduell an. Interimstrainer Maximilian Ritscher, der am Dienstag mit einem 4:1-Debütsieg startete, kündigte an: „Wir werden an das Rückspiel mit derselben Haltung herangehen.“

LASK in starker Form

Die Linzer sind in der Qualifikationsgruppe mit fünf Siegen und einem Torverhältnis von 10:1 überlegen. Sechs Ligasiege in Serie wären der beste Lauf seit Herbst 2019. Klagenfurt hingegen gewann in 24 Pflichtspielen gegen den LASK noch nie.

Personalsorgen bei Linz

Kapitän Philipp Ziereis und Ivan Ljubic fehlen weiterhin, eine baldige Rückkehr ist aber möglich. „Ljubic hat Wadenprobleme, Ziereis einen Schlag – nichts Ernstes“, so Ritscher.

Boateng: „Spielerisch mehr überzeugen“

Jerome Boateng betonte die Eigenverantwortung der Spieler: „Wir müssen uns selbst in die Pflicht nehmen. Mit diesem Kader muss man besser spielen.“ Der Deutsche kämpfte sich nach einer Leisten-OP zurück.

Klagenfurt im Abstiegskampf

Mit nur zwei Punkten Vorsprung auf Altach steckt Klagenfurt tief in den Abstiegssorgen. Trainer Peter Pacult forderte: „Wir müssen die Fehlerquote reduzieren.“ Die kommenden Spiele gegen GAK, WSG Tirol und Altach werden entscheidend sein.