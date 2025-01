Lebende Erinnerung an letzten Austria-Titel

Egal, wen Sturm Graz als Ersatz für Mika Biereth engagiert, der Wechsel des dänischen Torjägers zu Adi Hütters AS Monaco vergrößert die Chancen der Wiener Austria, in den zwei Spitzenduellen gegen den Meister im Cupviertelfinale und zum Bundesligastart.

Denn bis Ende Jänner, also auf Anhieb, kann Sturm diese Lücke nicht gleichwertig schließen. Bei der Austria hingegen erinnert seit Freitag einer an den letzten violetten Meistertitel vor zwölf Jahren unter Peter Stöger: Werner Zöchling, Personalentwickler, Soziologe und eingetragener Mediator aus Steyr, kam ins Trainingslager nach Belek.

Ihn engagierte Stöger damals nach einem Gespräch auf der Raststätte der S 1 in Schwechat. Zöchling blieb Stögers Ansprechpartner bei dessen Station in Köln und bei Borussia Dortmund, Auch Olivers Glasners erfolgreiche Karriere begleitet Zöchling bis heute. Seine Devise: Wertschätzende Anerkennung gegenüber den Spielern, ihre Charaktereigenschaften nicht ändern, sofern sie sich an die Umgangsregeln halten. Zöchling sieht sich weder als Messias, Guru oder Mentaltrainer. Unter anderem, weil Mentaltrainer auch für Misserfolge herhalten müssen: „Dann geht es schnell von Hero zu Zero!“

Nicht nur der inzwischen 74-jährige Zöchling, den Sportvorstand Jürgen Werner im Herbst zur Austria zurückholte, kümmert sich in Belek um das Zusammengehörigkeitsgefühl, sondern wie vor einem Jahr im Trainingslager auf Malta auch der Aufsichtsratsvorsitzende Ralph Krueger. Er erklärte noch in seiner Zeit als Erfolgstrainer im Eishockey unter anderem in Buchform, wie man aus schweren Zeiten lernen kann, über Niederlagen zum Erfolg kommt. Der Austria gelang es.

Auch Fränky Schiemer kurz aktiviert

Wieder an Bord ist auch Fränky Schiemer, von 2005 bis 2009 Spieler der Austria. Für seine Tätigkeit als Berater des Trainerteams um Michael Wimmer war nach der letzten Saison kein Geld da, für einen Job im Trainingslager kann sich die Austria Schiemer leisten. Hauptsächlich ist der 38-Jährige bisher in 13 Spielen Assistent von Kanadas Teamchef, Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch, und über seine Agentur „Tiefgang Sports“ Individualtrainer. Unter anderem von Teamspieler Max Wöber und dem Rapidler Lukas Grgic.