Liga-Klub-Fans mit Trost-Botschaften

Die Fans einiger Bundesligisten senden eine solidarische Botschaft nach dem Terroranschlag in Wien.

Nach dem erschütternden Terror-Anschlag in Wien am Montagabend reagiert auch Österreichs Fußball-Szene. Mehrere Fan-Gruppierungen der Bundesligisten geben zu erkennen, dass sie gedanklich bei den Opfern der jüngsten Vorfälle sind. So zum Beispiel die Anhänger der Wiener Austria, die mit einem Banner auf der Taborbrücke ein Zeichen setzen.

Unweit vom Zentrum der Terror-Attacke in Wien entfernt, hängt ein violettes Banner. Darauf steht zu lesen. "Pray for Vienna! God protects us!" ("Betet für Wien! Gott schützt uns!").

© Facebook

Mit dem Banner zeigen Fans der Wiener Austria ihre Betroffenheit über die Anschläge in der Wiener Innenstadt.

Rapid-Fans zeigen Betroffenheit

© Facebook

Zahlreiche andere Klubs, allen voran der "grün-weiße" Stadtrivale aus Hütteldorf, haben bereits reagiert und ihre Betroffenheit gezeigt. Mit den Worten: "In Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. Einer für alle - Alle für Wien, brachten auch die Rapid-Fans ihr Mitgefühl zum Ausdruck.

© Facebook

Und auch in der Südstadt spenden die Fans der Admira den Angehörigen der Opfer tröstende Worte: "Wien bleib standhaft! Viel Kraft den Angehörigen."

Salzburg-Anhänger mit Botschaft bei Bayern-Duell

Doch auch die Fans der Mozartstädter zeigen ihr Mitgefühl gegenüber den schrecklichen Ereignissen in Wien. An einer der seitlichen Tribünen wurde ein weißes Spruchband mit der Aufschrift "Pray for Vienna" angebracht.

© gepa

Vor dem Spiel wurde eine Schweigeminute in Gedenken an die Verstorbenen gehalten, die Spieler beider Teams liefen mit Trauerflor auf.