Meister-Check: So macht Austria den Titel klar

Gleichauf mit Meister und Tabellenführer Sturm Graz geht die Wiener Austria in die zweite Saisonphase – und der Titeltraum lebt!

Denn nimmt man die bisherigen Saisonleistungen gegen die ebenfalls in der Meistergruppe vertretenen Teams als Maßstab, darf sich Violett in einem freilich hochgradig hypothetischen Szenario äußerst knapp über den ersten Meistertitel seit 2013 freuen.

Meister rutscht auf Rang 3 ab

23 Punkte hat die Austria so wie Sturm nach der Punkteteilung am Konto. Rechnet man jene 14 Zähler hinzu, die die Elf von Stephan Helm in den zehn Grunddurchgangsduellen mit Salzburg, Sturm, dem WAC, Blau-Weiß Linz und Rapid erspielt hat, kommt man auf 37 Zähler. Keine der erwähnten Mannschaften hat bei gleichem Vorgehen mehr Punkte auf dem Konto.

Salzburg, das im direkten Vergleich des Sextetts erfolgreichste Team im Grunddurchgang, hat so 36 Punkte zu Buche stehen, Sturm kommt auf 35. Für Rapid reicht es in diesem Szenario mit 29 Punkten nur zu Rang sechs. Blau-Weiß überholt Grün-Weiß aufgrund der 15 Punkte in den direkten Duellen des Grunddurchgangs - der zweitbeste Wert hinter Salzburg (17). Die Linzer haben Rapid im Grunddurchgang dabei zweimal besiegt.

Fiktiver Tabellenendstand unter Einbeziehung erster Saisonphase:

a) b) 1. Austria Wien 23 14 37 2. RB Salzburg 19 17 36 3. Sturm Graz 23 12 35 4. WAC 18 14 32 5. BW Linz 16 15 31 6. SK Rapid 17 12 29

a) Punkte nach Punkteteilung nach Grunddurchgang

b) Punkte aus Grunddurchgangsspielen der Meistergruppenteams untereinander