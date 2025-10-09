Alles zu oe24VIP
Peter Pacult
© GEPA

Nächster Hammer

Pacult ist bei DIESEM Bundesliga-Klub im Gespräch

09.10.25, 15:23
Der nächste Trainer-Hammer in der Bundesliga bahnt sich an: Peter Pacult wäre ein Top-Kandidat auf die Nachfolge von Didi Kühbauer beim WAC. Dieser wechselte überraschend zum LASK. 

Steht Peter Pacult  vor einem Comeback in der Bundesliga? Laut einem Bericht von peterlinden.live wäre der 65-Jährige ein heißer Kandidat für den vakanten Cheftrainer-Posten beim Wolfsberger AC. Dort wurde nach dem überraschenden Wechsel von Didi Kühbauer zum LASK eine rasche Nachfolge-Lösung nötig.

Pacult ist seit April vereinslos, nachdem er bei Austria Klagenfurt freigestellt wurde. Nun könnte der frühere Rapid-Meistermacher erneut in der Bundesliga anheuern – und ausgerechnet jenen Trainer beerben, dem er am Montag noch bei der Bruno-Gala die Trophäe für den „Trainer des Jahres“ überreicht hatte.

1860 München zeigte ebenfalls Interesse

Erst vor wenigen Tagen war Pacult laut „Münchner Merkur“ und „Stern“ auch mit einem Engagement bei seinem Ex-Klub 1860 München in Verbindung gebracht worden. Als ehemaliger Spieler und Trainer genießt er dort bei vielen Fans Kultstatus. Nun scheint das Rennen um Pacults Dienste auch in Österreich eröffnet.

WAC braucht rasch eine Lösung

Für den WAC kommt Kühbauers Abgang zu einem heiklen Zeitpunkt. Das Team liegt auf Platz zwei der Tabelle und empfängt bereits am 18. Oktober Aufsteiger Ried. Gut möglich, dass dann bereits Pacult an der Seitenlinie steht. Nach dem Kühbauer-Erdbeben kann es jetzt ganz schnell gehen.

