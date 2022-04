Paukenschlag: Ried trennt sich von Trainer Ibertsberger

Der Abstiegskampf in der Qualifikationsgruppe fordert das erste Opfer: SV Ried trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Robert Ibertsberger. Christian Heinle übernimmt ab sofort das Amt im Innviertel.

Fußball-Bundesligist SV Ried und Trainer Robert Ibertsberger gehen getrennte Wege. Wie die Innviertler am Dienstag mitteilten, habe sich der Verein von dem 45-Jährigen getrennt. Christian Heinle, der bereits im vergangenen Herbst als Interimscoach bei den Oberösterreichern tätig war, ist ab sofort Cheftrainer. Ibertsberger hatte in Ried erst am 1. Jänner angeheuert, zuvor war er schon von 2010 bis 2017 in verschiedenen Funktionen für den Club tätig gewesen.